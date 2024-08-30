Edremit'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Edremit'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Edremit\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Balıkesir'in Edremit İlçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü törenlerle kutlandı. Sabah saatlerinde Kaymakamlıkta başlayan kutlama programı, Şehit Hamdibey Meydanı'nda devam etti. Programda çelenk sunumu, saygı duruşu ve konuşmalar gerçekleştirildi. Törenler, resmi geçit töreniyle sona erdi.

30.08.2024 14:04  Güncelleme: 14:06
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit İlçesinde düzenlenen törenler ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama programı sabah saatlerinde Edremit Kaymakamlığı'nda Kaymakam Ahmet Odabaş tarafından tebriklerin kabulü ile başladı. Kaymakamlık makamında gerçekleşen tebrigat programına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Kurmay Albay İsmail İbiş ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü kutlama programı tebrigat töreninin ardından saat 10: 30'da Şehit Hamdibey Meydanında düzenlenen törenlerle devam etti.

Şehit Hamdibey Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının akabinde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi.

Kutlama programı kapsamında halk oyunları gösterilerimi sunulmasının akabinde program resmi geçit töreni ile son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Edremit, Yerel, Son Dakika

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