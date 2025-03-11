Edremit\'te Anlamlı Fidan Dikim Etkinliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağlarında anlamlı bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, aile kavramının önemine dikkat çekilirken, çevre bilinci oluşturmak amacıyla lavanta fidanları toprakla buluşturuldu.

Hanlar Yolu Balıkesir Ormanı Fidan Dikim Sahası'nda düzenlenen etkinliğe Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçgün, Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Karayel, Edremit Orman İşletme Şefi Fatih Şahin ile kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Kadınlarımızın güçlenmesi için tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Bugün de burada 30 hektarlık alanı lavanta bahçesine çeviriyoruz. İnşallah burası Türkiye'nin en gözde lavanta bahçelerinden biri olacak" dedi.

Etkinlik kapsamında konuşan yetkililer, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, dikilen fidanların aile bağlarını simgelediğini ifade etti. Lavanta fidanlarıyla hem doğaya katkı sağlanırken hem de birlik ve beraberlik mesajı verildi. - BALIKESİR