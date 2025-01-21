Edremit'te Çocuk Şenliği ile Miniklere Unutulmaz Bir Gün - Son Dakika
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Edremit'te Çocuk Şenliği ile Miniklere Unutulmaz Bir Gün

Edremit\'te Çocuk Şenliği ile Miniklere Unutulmaz Bir Gün

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlediği 'Çocuk Şenliği' etkinliğiyle çeşitli aktivitelerle dolu bir gün sunarak, çocukların mutluluğunu artırdı.

21.01.2025 10:58  Güncelleme: 11:01
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Balıkesir'in Edremit Belediyesi, yarıyıl tatiline giren miniklere karne hediyesi olarak düzenlediği "Çocuk Şenliği" etkinliğiyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar tiyatrodan yüz boyamaya, resim boyamadan dansa kadar birçok farklı aktiviteyle doyasıya eğlendi.

Edremit Belediye Başkan Vekili Emre Atay, Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve meclis üyelerinin de katıldığı etkinlik, çocuklar için şenlik havasında geçti. Etkinlik boyunca minikler, yüz boyama, resim boyama, Hacivat ve Karagöz oyununun keyfini çıkarırken, çocuk şarkıları korosu ve dans gösterileriyle de renkli anlar yaşadılar.

Şükrü Tunar Merkezi'ndeki fuaye alanında yer alan çeşitli oyunlar ve aktivitelerle çocuklar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Çocukların mutluluğu ve coşkusuyla renklenen "Çocuk Şenliği" büyük ilgi gördü.

Etkinlik sonunda Edremit Belediyesi, belediye olarak her zaman çocukların yanında olacaklarını, çocukların yüzünü güldürmeye devam edeceklerini belirterek, bu tür organizasyonların önümüzdeki süreçte de artacağını bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'te Çocuk Şenliği ile Miniklere Unutulmaz Bir Gün - Son Dakika

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