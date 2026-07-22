Edremit'te trafiği rahatlatacak yan yol çalışması - Son Dakika
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Edremit'te trafiği rahatlatacak yan yol çalışması

Edremit\'te trafiği rahatlatacak yan yol çalışması
22.07.2026 14:57  Güncelleme: 14:58
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Edremit Belediyesi, E-87 Karayolu'na paralel 1.500 metrelik yan yol yaparak trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca yağmur suyu hattı da inşa ediliyor.

Edremit Belediyesi, ilçenin en yoğun ulaşım akslarından biri olan E-87 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğunu azaltacak önemli bir ulaşım yatırımını hayata geçiriyor. Akçay, Güre ve Altınoluk güzergahında özellikle alışveriş merkezleri, iş yerleri ve toplu taşıma araçlarının yoğun olarak kullandığı bölgede başlatılan yan yol çalışmaları hızla devam ediyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Yolören Mahallesi'nde E-87 Karayolu'na paralel ve imar planında yol olarak yer alan 1.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında Akıllı Kavşak ile Novada AVM Kavşağı arasındaki bölümde yeni bir yan yol oluşturuluyor. Tamamlandığında özellikle toplu taşıma araçlarının ve minibüslerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabileceği güzergah, ana yol üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.

Trafik akışı rahatlayacak

Edremit'in özellikle yaz aylarında nüfusunun katlanarak arttığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ulaşım yatırımlarının kent yaşamı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Ertaş, "Yolören Mahallemizde, E-87 Karayolu'na paralel ve imar planında yol olarak yer alan 1.500 metrelik güzergahta başlattığımız yan yol çalışmalarını yerinde inceledik. Özellikle minibüslerimizin de daha güvenli ve konforlu şekilde kullanabileceği bir güzergah haline gelecek olan Akıllı Kavşak ile Novada AVM Kavşağı arasını kapsayan bu çalışma tamamlandığında, ana yol trafiği önemli ölçüde rahatlamış olacak" dedi.

Yağmur suyu hattı da yapılıyor

Yan yol çalışmalarıyla birlikte bölgede yaşanabilecek altyapı sorunlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu hattı da inşa ediliyor.

Çalışmalar kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait mevcut yağmur menfezlerinin devamı niteliğinde yaklaşık 550 metrelik yağmur suyu hattı yapılırken, yağışlı havalarda yaşanabilecek su birikintileri ve ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz"

Kent genelinde ulaşım ve altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Başkan Mehmet Ertaş, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'te trafiği rahatlatacak yan yol çalışması - Son Dakika

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