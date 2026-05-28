Edremit'te resmi bayramlaşma töreni

28.05.2026 11:41  Güncelleme: 11:43
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel resmi bayramlaşma törenine Kaymakam, Belediye Başkanı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Programın ardından protokol, görevi başındaki personel ve hastaları ziyaret etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelen kurumlar arası resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Ege'nin ve Körfezin önemli merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kurban Bayramı coşkusu resmi bayramlaşma töreniyle devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde açık havada düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, daire müdürleri, askeri ve idari erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın gözlendiği programda, davetliler tek tek tokalaşarak birbirlerinin bayramını tebrik etti ve bayramın manevi iklimine uygun olarak birlik mesajları verildi.

Kaymakam Odabaş'tan huzur ve sağlık dolu bayram mesajı

Resmi bayramlaşma programının sonunda katılımcılara hitaben anlamlı bir konuşma gerçekleştiren Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, bayramların toplumsal kenetlenmeyi artırdığını ifade etti. Kaymakam Odabaş, tüm Edremit halkının, kamu görevlilerinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden kutladığını belirterek, ilçede huzur, güven ve sağlık dolu nice bayramların hep birlikte yaşanması temennisinde bulundu. Katılımcılarla yakından ilgilenen Odabaş, vatandaşların bayram tatilini huzurla geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını da hatırlattı.

Protokolden görevi başındaki personele ve hastalara bayram ziyareti

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki resmi törenin tamamlanmasının ardından bayram mesaisi sahada devam etti. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve beraberindeki ilçe protokolü, bayramda da halkın güvenliği ve sağlığı için fedakarca görevi başında olan kurumları tek tek ziyaret etti. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı, Edremit Devlet Hastanesine giden Kaymakam Odabaş, nöbetteki personelin bayramını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Devlet Hastanesi ziyaretinde ise tedavi gören hastalar ve hasta yakınlarıyla bir araya gelinerek moral verici bayramlaşmalar gerçekleştirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

