Edremit\'te MEB AKUB Ekibinden Okullarda Afet ve Yangın Tatbikatı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki okullarda afet farkındalık semineri düzenleyerek yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde arama kurtarma ve lojistik destek çalışmalarına katılan öğretmenlerden oluşan AKUB ekipleri, öğrencilere yönelik "Afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında farkındalık ve temel afet bilinci eğitimleri" konulu seminerlere başladı.

Bu kapsamda, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibinde görevli üç öğretmen, Edremit ilçesindeki Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu, Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu'nda seminer verdi. Seminerde öğrencilere afet öncesi hazırlık süreçleri, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında alınması gereken önlemler anlatıldı.

Eğitimlerin ardından okul bahçesinde yangın tatbikatı düzenlendi. Öğrencilere, muhtemel bir yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Aynı zamanda deprem anında alınması gereken önlemler, güvenli tahliye yöntemleri ve korunma teknikleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Okul yöneticileri, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibinden Ersen Can, Nil Öztekin ve Tucay Evliyaoğlu'na düzenledikleri seminer ve tatbikat çalışmaları için teşekkür etti. - BALIKESİR