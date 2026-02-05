Edremit\'te gündem afet hazırlığı, doğalgaz ve arıtma projeleri

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Şubat ayı muhtarlar toplantısı, belediye meclis salonunda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. İlçedeki afet önlemleri ve altyapı çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, Zeytinli ve Güre arıtma tesislerine yönelik bilgilendirme yapıldı. Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci, Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak da katılarak muhtarları bilgilendirdi.

Toplantının ilk bölümünde Afet İşleri Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. İlçede muhtemel doğal afetlere karşı alınan önlemler, kurulan kurtarma ekiplerinin eğitim süreçleri ve yürütülen saha çalışmaları muhtarlara detaylıca aktarıldı. Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede devam eden doğalgaz çalışmalarının süreci, cadde ve sokakların yeniden düzenlenmesi ve tamiratlarıyla ilgili de detaylı bilgi verildi. Ardından BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından muhtarların arıtma ile ilgili soruları yanıtlandı.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Biz göreve başladığımızda, Zeytinli ve Güre arıtmalarıyla ilgili bir proje ne de genel bir çalışma vardı. Bırakın bu iki bölgeyi, il geneline baktığımızda atık su ve içme suyu arıtmalarının ihmal edildiğini ve gerekli adımların atılmadığını gördük. Hemen ciddi bir planlama sürecine girerek özellikle Zeytinli ve Güre projelerini hazırladık. Yarın bir gün bu projeleri hayata geçirmek için kredi talep ettiğimizde, yetkililere sunabileceğimiz kapsamlı bir fizibilite raporu oluşturduk. Fizibilite raporunu tamamladık; uygulama projelerimiz de iki ay içinde bitmiş olacak, onları da yetiştiriyoruz.

Fizibilite raporu ile yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulunduk ancak ilk aşamada kabul edilmedi. Şu an ek programa dahil edilmesi için uğraşıyoruz. İller Bankası bu konuda bize oldukça ümit verici açıklamalarda bulundu ve gerekli başvuru süreçlerini iletti. İller Bankasından kısa süre içinde kredi onayının çıkacağı konusunda umutluyum. Ayrıca, ayın beşinde ve altısında Bakanlıktan bir heyet buraya gelecek. Tesisin bölge üzerindeki etkilerini halka anlatmak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantıları yapacaklar. Bu iki günlük süreçte gerekli bilgilendirmeler yapılmış olacak." diye konuştu. - BALIKESİR