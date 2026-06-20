Balıkesir'de "Mutlak Butlan Değil, Mutlak Demokrasi" Yürüyüşü Yapıldı

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığı öncülüğünde, CHP Körfez ilçe örgütleri ile Körfez Emek ve Demokrasi Platformlarının katılımıyla "Mutlak Butlan Değil, Mutlak Demokrasi" yürüyüşü ve basın açıklaması düzenlendi.

Akçay Askeri Kampı önünde başlayan yürüyüş, yoğun katılımla Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine sahip çıkmak amacıyla düzenlenen etkinlik, geniş katılım nedeniyle miting havasında geçti.

Etkinliğe CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, CHP Körfez ilçe başkanları, Körfez Emek ve Demokrasi Platformları temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Ensar Aytekin, Erden Köybaşı, Emin Yalçıntaş, Mehmet Ertaş, Melih Bağcı ve Emek ve Demokrasi Platformları temsilcileri konuşma yaptı.

Konuşmalarda demokrasiye, hukuk devletine ve halkın iradesine sahip çıkmanın önemine vurgu yapılırken, Cumhuriyet değerlerinin korunması, seçilmişlerin meşruiyetine yönelik müdahalelere karşı durulması ve Türkiye'nin demokratik geleceğine sahip çıkılması yönünde mesajlar verildi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, konuşmasında, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Biz yönümüzü milletten, gücümüzü örgütümüzden aldık. Parola yürüyüş, pusula millet, rota iktidar. Yürüyüşümüz adalet içindir. Pusulamız milletin iradesidir. Rotamız halkın iktidarıdır. Boyun eğmeden, vazgeçmeden, yorulmadan mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ise Akçay Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce yurttaşın demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine sahip çıkmak için bir araya geldiğini belirtti. "Mutlak Butlan Değil, Mutlak Demokrasi" çağrısının halkın ortak iradesinin güçlü bir ifadesi olduğunu söyleyen Yalçıntaş, CHP'nin gücünü tarihinden, Kuvayımilliye ruhundan ve halktan aldığını ifade etti.