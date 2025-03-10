Edremit\'te Ramazan Denetimleri Artıyor

Balıkesir'in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Denetimler kapsamında, Ramazan kolisi satışı yapan işletmelerde ürünlerin muhafaza şartları ve son tüketim tarihleri kontrol edildi. Ayrıca, ekmek fırınları, unlu mamul üretim tesisleri, marketler, şarküteriler ve lokantalar gibi toplu tüketim alanlarında denetimler gerçekleştirildi.

Yetkililer, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - BALIKESİR