Edremit'te sağanak yağış etkili oluyor
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor. Yağışla birlikte metrekaraye 50 kilogram yağış düştü.
Yerel olarak kuvvetli metre kareye 50 kilogram sağanak ve gökgürültülü yağış etkili oluyor. Balıkesir Valiliğinden yapılan uyarıda vatandaşların yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı ve hazırlıklı olunması istendi. Sağanak yağışları gece saat 21.00'a kadar bölgede etkili olması bekleniyor. Yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
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