Edremit'te Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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Edremit'te Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yeniden Açılıyor

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Çıkrıkçı Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yeniden hizmete açmak için çalışmalara başladı. Merkezin 2 ay içinde hizmete açılması planlanıyor.

01.08.2024 16:39  Güncelleme: 16:48
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Edremit'te can dostlar yuvasına kavuşuyor

Sokak hayvanları bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yeniden açılıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Çıkrıkçı Mahallesi'nde ki Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yeniden hizmete açmak için harekete geçti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında merkezin 2 ay içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş göreve gelmeden önce verdiği sözleri tutarak, can dostların yaşam haklarını savunan ve yaşam şartlarını iyileştiren bir belediyecilik anlayışıyla Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yeniden faaliyete geçiriyor.

Uzun zamandır atıl durumda olan Çıkrıkçı Mahallesi'nde ki Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Başkan Ertaş'ın talimatı ile bakım onarım ve düzenleme çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yaptığı değerlendirmede; "Bu kapsamda patili dostlarımızın bakım, tedavi, kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarını gerçekleştireceğimiz; teknolojik donanımı, tam teşekküllü ameliyathanesi ile modern bir yapıda inşa ettiğimiz Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde çalışmalarımıza hız verdik," dedi. Projenin Başkan Yardımcılığı döneminde başladığını ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte imzalanan protokol çerçevesinde atılan adımı devam ettirdiklerini belirtti.

Merkezin inşaatının 2 ay içinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Başkan Ertaş, sokak hayvanlarının yaşam haklarını engelleyen yasalara karşı olduklarını belirterek, "Kısırlaştır, Aşıla, Yerinde Yaşat" prensibi doğrultusunda hareket ettiklerini ve bu doğrultuda can dostlarımız için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Yeni merkezin, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu konusunda önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Başkan Ertaş, merkezin hayvanların daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir yer olacağını ve bu çalışmaların Edremit Belediyesi'nin sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olduğunu belirtti.

Edremit\'te Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yeniden Açılıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'te Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yeniden Açılıyor - Son Dakika

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