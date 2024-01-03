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Edremit'te Sünnet Şöleni Düzenlendi

Van'ın merkez Edremit Belediyesi tarafından 54 çocuk için düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar sünnet edildi. Programa Edremit Kaymakamı, Belediye Başkanı, İl Sağlık Müdürü ve hastane yetkilileri katıldı. Şölen, çocuklara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Edremit\'te Sünnet Şöleni Düzenlendi
03.01.2024 - 23:16,
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Edremit'te sünnet şöleni düzenlendi

VAN - Van'ın merkez Edremit Belediyesi tarafından 54 çocuk için sünnet şöleni düzenledi.

Edremit Belediyesi tarafından ilki 2019 yılında yapılan ve bir süre ara verilen sünnet şöleninin ikincisi düzenlendi. Daha önce Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sünnet edilen 54 çocuk için bir program düzenlendi. Süphan Kültür Merkezinde düzenlenen programa Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve aileler ile çocuklar katıldı.

Programda konuşan Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, belediyenin 54 çocuğu sünnet ettirdiğini belirtti. Çocukların sünnet edilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Erdem, "Bugün çocukların hayatlarında unutamayacağı günlerden biridir. Erkek evlatlarımız için en kıymetli dönemlerden biri sünnetlik, diğer ise askerliktir. Bizi çocuklara kirve yapan Belediye Başkanımız İsmail Say ve ekibine teşekkür ediyorum. Sünnet Peygamber Efendimizden bize kalan çok önemli bir değerdir" dedi.

Bu yıl sünnet şöleninin ikincisini düzenlediklerini dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise "Şölenin ilkini 2019 yılında yapmıştık. Ancak pandemi ve doğal afet sürecinde ara vermek zorunda kaldık. Daha sonra gelen talepler üzerine şölenimizin ikincisini düzenledik. Amacımız çocukların hayatlarında iz bırakacak kendilerine sembolik de olsa kirvelik müessesini yaşatmaktır. Bugün burada kirve ve aileleri de buluşturmuş olacağız" diye konuştu.

Çocukların sünnetlerinin hastane ortamında ve hijyenik şartlarda yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun da şölenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şölene ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise sünnetlerin hastane ortamında yapılmasını önerdiklerini söyledi.

Şölen sünnet olan çocuklara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA
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