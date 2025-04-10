Edremit\'te Türk Polis Teşkilatının 180. Yılı kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, kurum amirleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam etti. Protokol üyeleri burada polislerin Polis Haftası'nı kutladı. - BALIKESİR