Edremit\'te hayırsever desteğiyle sağlık yatırımları güçleniyor

Edremit Belediyesi, kamu kurumları ve hayırseverlerle kurduğu güçlü iş birliği sayesinde ilçeye önemli yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında son aylarda ilçenin farklı mahallelerinde sağlık ve sosyal alanlarda büyük bir hamle gerçekleştirildi. Toplamda altı Aile Sağlığı Merkezi ile bir Taziye ve Kültür Evi'nin yapımı için önemli adımlar atıldı.

Edremit Belediyesi, hayırsever vatandaşların katkıları ve kamu kurumlarının desteğiyle yatırımları hız kesmeden sürdürüyor. Göreve geldiği kısa sürede birçok projeyi hayata geçiren Başkan Ertaş, kamu-özel iş birliği anlayışını "belediye-hayırsever dayanışması"na dönüştürerek ilçede örnek bir model oluşturdu. İbrahimce, Kadıköy, Avcılar, Altınkum, Güre, Tuzcumurat ve Camivasat mahallelerinde sağlık ve sosyal projeler birer birer yükseliyor.

Edremit Belediyesi'nin destekleriyle üç yeni Aile Sağlığı Merkezi daha ilçeye kazandırılıyor. Bağış protokolleri; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar ile hayırsever kentliler Ulviye Mumcuoğlu Akpınar ve Mehmet Ali Doğan arasında imzalandı.

Protokoller kapsamında; hayırsever Doğan ailesi tarafından Güre Mahallesi'ne "Edremit Yalçın Doğan Aile Sağlığı Merkezi", hayırsever Akpınar ailesi tarafından Tuzcumurat Mahallesi'ne "Edremit Ayşe Akpınar Aile Sağlığı Merkezi" ve Muzaffer Akpınar Vakfı tarafından Camivasat Mahallesi'ne "Edremit Muzaffer Akpınar Vakfı Aile Sağlığı Merkezi" yapılacak. Merkezlerin tamamlanmasıyla birlikte Edremit'e üç yeni sağlık yatırımı daha kazandırılmış olacak.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hayırsever desteğinin önemine vurgu yaparak, "Edremit'te hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla çok önemli yatırımlar hayata geçiyor. Belediyemizin tahsisleri, Valiliğimizin ve sağlık müdürlüklerimizin destekleriyle kısa süre içinde ilçemize yeni sağlık merkezleri ile sosyal ve kültürel tesisler kazandırıyoruz. Bu iş birliğini sadece kamu-özel ortaklığı olarak değil, belediye-hayırsever dayanışması olarak görüyoruz. Çünkü burada asıl olan ortak iyilik anlayışıdır. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve hayırsever komşularımıza teşekkür ediyorum. Edremit'imize hayırlı olsun."

Belediyenin tahsis ettiği alanda hayırsever iş insanı Ayhan Bülbül tarafından inşa edilen Abdülcebbar Bülbül Taziye ve Kültür Evi tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Mahalle halkının taziye, hayır yemeği, toplantı ve kültürel etkinliklerinde kullanacağı tesisin çevre düzenlemesi belediye tarafından yapıldı.

Hayırsever Ayşe ve Osman Keklik tarafından yapılacak Aile Sağlığı Merkezi için bağış protokolü Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın katılımıyla imzalandı. Yeni merkez, Kadıköy ve çevre mahallelere önemli bir sağlık hizmeti sunacak.

İlçenin en büyük kırsal mahallelerinden Avcılar'da, Hayırsever Anbarlıoğlu Ailesi tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Sıtkı - Ayşe Nermin Anbarlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Belediye arsa tahsisiyle projeye destek verirken, merkezin hizmete açılmasıyla mahalle halkına iki doktor hizmet verecek.

Hayırsever Filiz - Ergül İrkilmez çifti tarafından yaptırılan sağlık merkezi 273 metrekare kapalı alana sahip olacak ve aynı anda 4 doktor hizmet verebilecek kapasitede planlandı. Belediyenin yer tahsisi ve imar desteğiyle ilerleyen projede çalışmalar sürüyor.

Yeni yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Edremit'te mahalle bazlı sağlık hizmetlerine erişim güçlenecek, vatandaşlar modern ve donanımlı merkezlerde hizmet alabilecek. - BALIKESİR