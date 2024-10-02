EFAK Ekipleri TAMP Tatbikatı İçin Eğitim Aldı

Yerel

Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı'na bağlı Efeler Arama Kurtarma (EFAK) ekipleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı'na hazırlık kapsamında eğitimden geçti.

24 Ekim 2024'te yapılacak olan TAMP tatbikatı öncesinde, ekiplerin muhtemel acil durumlara karşı daha donanımlı hale gelmesinin amaçlandığı eğitimde, ekipler afet anında hızlı ve etkili çadır kurma becerilerini geliştirdi. Afet ve acil durumlar, yaşamı sürdürmek için ihtiyaç duyulan kaynakların hızlı ve organize bir şekilde temin edilmesini gerektiriyor. Bu süreçte çadırlar, acil barınma ihtiyacını karşılamada kilit bir rol oynuyor. Doğru ve güvenli şekilde kurulan çadırlar, afetzedelerin korunmasını sağlıyor. EFAK ekipleri, AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimle çadır kurma konusundaki bilgi ve becerilerini daha da geliştirdi. Eğitim süresince teknik bilgiler ve uygulamalı eğitimler, malzeme kullanımı, ekip koordinasyonu ve acil durum yönetimi gibi hayati konular detaylı bir şekilde ele alındı. - AYDIN