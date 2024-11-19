Efe Kayra Soylu, Avrupa Parlamentosu'nda Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efe Kayra Soylu, Avrupa Parlamentosu'nda Birinci Oldu

Efe Kayra Soylu, Avrupa Parlamentosu\'nda Birinci Oldu

Kayseri'deki 11. sınıf öğrencisi Efe Kayra Soylu, sürdürülebilirlik yarışmasında birinci geldi.

19.11.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 11. sınıf öğrencisi Efe Kayra Soylu, güncel sorunların çözüme ulaştırılması ve sürdürülebilirliği konulu Avrupa Parlamentosu Gençlik Birimi'nce düzenlenen yarışmada birincilik elde etti.

Kayseri'de 11. sınıf öğrencisi olan Efe Kayra Soylu, Avrupa Parlamentosu Gençlik Birimi'nce düzenlenen yarışmaya; gidilen ülkelerdeki ve şehirlerdeki sosyal ve ekonomik sorunların yerinde incelenerek çözüm üretilebileceği ve hedefe daha kolay ulaşılabileceği fikri ile katıldı. İlk olarak yarışmaya sunulan 100'ü aşkın fikir arasından jüri oylaması ile son 8'e kalan Soylu, daha sonra 20 bin kişilik halk oylamasında da başarılı olarak birincilik elde etti. Soylu, sonraki aşamada fikrini Brüksel'de Avrupa Birliği Parlamentosu Gençlik Komisyonu'nda sunum yaparak daha ileri taşımayı hedefliyor.

Yarışmada aldığı birincilikle önemli bir sunum yapma şansı elde ettiğini söyleyen Efe Kayra Soylu, "Yarışmayı Avrupa Parlamentosu'nun Gençlik Birimi düzenliyordu. Burada Avrupa Gençlik Parlamentosu diye bir program var ve burada da Avrupa'da güncel olan sorunlar tartışılıp, bunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ben de bu programı geliştirebilmek için kurulan yarışmaya şöyle bir fikir sundum; gittiğimiz şehir ve ülkeleri gezerek, daha iyi bir şekilde görerek oradaki sosyal ve ekonomik problemleri inceleyebiliriz. Ek olarak bunlara da çözümler üreterek Avrupa Gençlik Parlamentosu'nun asıl hedefine daha kolay ulaşabiliriz. 20 bin kişilik bir halk oylaması vardı ve ek olarak da jüri üyeleri tarafından değerlendirildik. İlk olarak yaklaşık 100 küsur tane fikir sunuldu. Bunların 8 tanesi jüri üyesi tarafından seçildi. Sonra da yarı final ve final olarak asıl kazanan halk oylaması ile seçildi. Birincilik ödül olarak bin euro para getirdi fakat bu para kendi harcamam için değil, bu fikrimi gerçekleştirmem için harcayacağım para. Ek olarak da Brüksel'de önemli bir konferansta fikrimi sunmamı ve konferansta bulunmamı sağladı. Hedefimiz de şu; biz gençler olarak elimizi taşın altına koyduk. Şimdi başka gençler, yaşıtlarımız, insanlar da bizim gibi bu sosyal sorunlar hakkında düşüncelerini ve fikirlerini bildirebilsinler. Dünyaya katkı sağlayabilsinler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Gençlik, kayseri, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efe Kayra Soylu, Avrupa Parlamentosu'nda Birinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:21:55. #1.11#
SON DAKİKA: Efe Kayra Soylu, Avrupa Parlamentosu'nda Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.