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Efeler AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Efeler AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı

21.02.2022 11:24
Efeler AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı

AK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanlığı, sokak hayvanları için mama kapları hazırladı.

AK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanlığı, sokak hayvanları için mama kapları hazırladı.

AK Parti Efeler Gençlik Kolları sokak hayvanlarını unutmadı. AK Partili gençler, su borularından hazırladıkları mama kapları ile kedi ve köpek evlerini, sokak hayvanları için cadde ve sokaklara yerleştirdi. AK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, "Sevimli dostlarımızı unutmadık. AK Parti Efeler Gençlik Kolları olarak kendi ellerimizle hazırladığımız mama kaplarını sokaklara ve caddelere yerleştirdik. Mama ve su bulma noktasında sıkıntı çeken sokak hayvanları için her sene belli aralıklar ile bu tür çalışmaları hassasiyet ile yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Efeler AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı
Efeler AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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