Başkan Yetişkin: "Nevzat Biçer bu kentin ortak değeridir"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nun devriyle ilgili yaptığı açıklamada, yapının halkın ortak değeri olduğunu vurgulayarak karara tepki gösterdi.

Efeler Belediyesi tarafından Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nun Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Açıklama öncesinde Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nun tarihi, yapılan video ile katılımcılara izletildi. Ayrıca merkezin tarihi fotoğrafları ile günümüze kadar olan gelişimini gösteren fotoğraflar sergilendi.

"Burada vakfın yerdeki toz kadar izi yoktur"

Basın açıklamasına katılan eski Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu, hakkın yerini bulacağını ve alanın Aydın halkının hizmetine sunulacağını ifade ederek, "Aydın Belediye Başkanlığım dönemimde buranın temelini attıktan sonra yürütme durdurma kararı geldi. Uzun süre Nevzat Biçer Parkı'nın gerek restorasyonu, gerek parkın inşaatı durduruldu. 2002 yılında ben ayrıldıktan sonra rahmetli İlhami Ortekin tarafından benim hazırlamış olduğum proje ve yapmış olduğum restorasyon ihalesi tekrar edilerek bu hale getirildi. Bizden sonra değerli başkanlarım emeklerini ortaya koydular. Hukuken konuya bakarsanız burada vakıf şerhi yok. Burada hiçbir vakfın bir tane çakılmış çivisi yok. Burada Aydın Belediyesi'nin hakkından başka hiç kimsenin şu yerdeki toz kadar hakkı da yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu hak yerini bulacaktır ve bu mülk, bu değerli eser, tekrar Aydın halkının hizmetine sunulacaktır" dedi.

Eski Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ise, "Burası 60 yıldır Efeler halkının, Aydın halkının kullanımında. Vakıflar Müdürlüğü'nün şimdi mi aklına geldi buranın vakıf malı olduğu da el koyuyor buraya?" dedi.

"Efeler'in hafızasına, halkın öz malına sahip çıkmak için toplandık"

Basın açıklamasına katılanlara teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de, "Bugün burada Efeler'in hafızasına, kültürel mirasına ve halkın öz malına sahip çıkmak için toplandık. Anlamlı mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan, katılımlarıyla bizleri onurlandıran sizlere çok teşekkür ederim. Toplumun her kesiminden, görüş ya da yaşam tarzı farklılığı gözetmeden yüzlerce kişinin burada olması bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu, bu kentin en önemli ortak değerlerinden birisidir. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yıllardır belediyemiz eliyle bir kültür yuvasına dönüştürülen bu tarihi yapıyı, 'tescil' adı altında Ayşe Hanım Binti Mehmed Paşa Bin Derviş Vakfı üzerine geçirmiştir. Daha da vahimi, bu süreç, devlet ciddiyetine yakışmayacak bir gizlilikle yürütülmüştür. Belediyemize tek bir resmi bilgi verilmemiş, halkın malının nasıl el değiştirdiğini kurumlardan değil, bir haber sitesinden öğrenmek zorunda bırakılmışızdır" dedi.

"Evlenecek gençlerimiz, vatandaşlarımız mağdur oldu"

Konuşmasında göreve geldiği günden bu yana Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda yapılan etkinliklerden de bahseden Başkan Yetişkin, "Burada iki yıllık sürede 74 nikah kıyılmış, 100 farklı kurs düzenlenmiş, 150 panel, söyleşi ve konferans ile toplumun her kesimine dokunulmuş, 24 tiyatro oyunu ve 16 konserle sanatın kalbi burada atmıştır. Bu hukuksuz devir kararıyla sadece belediyemiz değil, binlerce vatandaşımız hem maddi hem manevi mağdur edilmiştir. Şu an itibariyle 31 çiftimiz, nikah tarihlerini almış ve davetiyelerini bastırmış durumdadır. 27 farklı siyasi parti, STK ve derneğin aylar öncesinden planlanan çalışmaları durmuştur. Efeler Belediyemizin burada düzenlediği, kurs ve etkinliklerle hizmetimiz durdurulmuştur. Halkın ortak kullanım alanlarına el koyarak bizi engelleyebileceklerini sanıyorlar. Eğer gerekirse sokaklarda, meydanlarda, parklarda yine halkımızın yanında olmaya ve hizmet götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, Vakıflar Genel Müdürlüğü, kiralama sözleşmesini uzatmayarak kendisine ait gayrimenkulün tahliyesini sağladı. - AYDIN