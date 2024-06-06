Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, İmamoğlu ve Çerçioğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, İmamoğlu ve Çerçioğlu'nu tebrik etti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve TBB'ye encümen üyesi olarak seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

06.06.2024 10:01
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve TBB'ye encümen üyesi olarak seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim heyecanı yaşanırken, Ankara'da bir araya gelen belediye başkanları birliğin yeni başkanını belirledi. 868 delegeli TBB Meclisi'nde, 448 delegeyle çoğunluğu sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy alarak başkan seçildi. İmamoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, yönetimin 'A Takımı'nda yer aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İmamoğlu'nun A takımında yer alarak Türkiye Belediyeler Birliği'ne encümen olarak seçildi.

Belediyeler Birliği seçimlerinde oyunu kullanan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBB Başkanlığı'na seçilen İmamoğlu ve encümen üyeliğine seçilen Çerçioğlu'nu tebrik ederek, "TBB Başkanlığına seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve TBB'ye Encümen olarak seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu kutlar, görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, İmamoğlu ve Çerçioğlu'nu tebrik etti - Son Dakika

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