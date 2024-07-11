Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, esnaf ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirmek için mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

11.07.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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Göreve geldiği günden bu yana esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Yetişkin, bu ziyaretler kapsamında hem esnafın hem de vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Son olarak Köprülü Veysi Paşa Mahallesi'ndeki Ramazan Paşa Bulvarı'na giden Başkan Yetişkin, esnafa hayırlı işler dileyip, onların öneri ve taleplerini dinleyerek notlar aldı. Ziyaret sırasında esnafın ihtiyaçlarını yakından gözlemleme fırsatı da bulan Yetişkin, belediye olarak beklentilere en kısa sürede çözüm üreteceklerini belirtti.

Başkan Yetişkin, mahalle ziyaretleri ve esnaf buluşmalarının belediyecilik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya gelmek, onların beklentilerini dinlemek ve çözüm yolları üretmek için ziyaretlerimize devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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