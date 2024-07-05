Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Meşrutiyet Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Meşrutiyet Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Meşrutiyet Mahallesi\'nde parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Meşrutiyet Mahallesi'nde devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yetişkin, çalışmaları ziyaret ederek bilgi aldı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

05.07.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Meşrutiyet Mahallesi'nde devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret eden Başkan Yetişkin, mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyerek, birim amirlerinden işlerin ilerleyişiyle ilgili bilgi aldı. İncelemeler sırasında Meşrutiyet Mahallesi Muhtarı Şefika Uysal ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Yetişkin, vatandaşların taleplerini dinledi. Çalışmaların mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler halkının ihtiyaçları doğrultusunda projelerin sürdürüleceğini ifade etti.

Muhtar Uysal ve mahalle sakinleri de Başkan Yetişkin'in ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına hizmetleri için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Efeler, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Meşrutiyet Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:19 Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı! Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
12:02 Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 15:35:13. #1.13#
SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Meşrutiyet Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement