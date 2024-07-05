Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Meşrutiyet Mahallesi\'nde parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Meşrutiyet Mahallesi'nde devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret eden Başkan Yetişkin, mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyerek, birim amirlerinden işlerin ilerleyişiyle ilgili bilgi aldı. İncelemeler sırasında Meşrutiyet Mahallesi Muhtarı Şefika Uysal ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Yetişkin, vatandaşların taleplerini dinledi. Çalışmaların mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler halkının ihtiyaçları doğrultusunda projelerin sürdürüleceğini ifade etti.

Muhtar Uysal ve mahalle sakinleri de Başkan Yetişkin'in ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına hizmetleri için teşekkür etti. - AYDIN