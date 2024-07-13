Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yaz kursları kapsamında futbol kursunu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yaz kursları kapsamında futbol kursunu ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yaz kursları kapsamında futbol kursunu ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmeleri için düzenlenen futbol kursunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Başkan Yetişkin, sporun önemine vurgu yaparak çocuklara başarılar diledi.

13.07.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyenin yaz kursları kapsamında düzenlenen futbol kursunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Yetişkin, çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmeleri için düzenlenen yaz kurslarını yakından takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri'nde büyük bir katılımla düzenlenen futbol kursunu ziyaret eden Başkan Yetişkin, çocuklarla buluşup sohbet etti.

Sporun fiziksel ve zihinsel gelişim açısından önemine vurgu yapan Başkan Yetişkin, "Sizler, geleceğimizin umudu ve enerjisisiniz. Spora olan ilginiz ve azminiz bizleri çok mutlu ediyor. Her birinize katıldığınız ve gösterdiğiniz çaba için teşekkür ediyorum. Spor hayatınızda başarılar diliyorum ve her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Futbol, Efeler, Spor, Yerel Haberler, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yaz kursları kapsamında futbol kursunu ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:08 İzmir’de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
08:35 Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdi Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:43 Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
09:34 TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez
09:19 Bülent Ersoy’un garsona ’’Çirkinsin’’ demesi tepki çekti Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti
08:24 Beşiktaş, transferi açıkladı Ciro Immobile İstanbul’a geldi Beşiktaş, transferi açıkladı! Ciro Immobile İstanbul'a geldi
08:09 Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 11:39:14. #1.13#
SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yaz kursları kapsamında futbol kursunu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement