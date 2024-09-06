Efeler Belediye Başkanı Kuvayi Milliye Anı Evi\'ni ziyaret etti

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ülkenin çeşitli kentlerinden Efeler'e gelen Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği üyeleriyle birlikte Kuvayi Milliye Anı Evi'ni ziyaret etti.

Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği üyeleri, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Efeler'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Aydın Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği Başkanı Mehmet Sarı, yönetim kurulu üyeleri ve Adana, Kahramanmaraş, Kilis gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler, Anı Evi'ndeki tarihi eserleri inceleyerek kuvayi milliyenin direniş ruhunu yeniden hissettiler.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Anı Evi ziyaretinin ardından dernek üyelerini belediyede ağırladı. Başkan Yetişkin, Kuvayi Milliye'nin eşsiz mücadelesini ve ruhunu yaşatmak için bundan sonra da etkinliklerin sürdürüleceği müjdesini verdi. Ziyaret boyunca samimi bir atmosfer hakim olurken, dernek üyeleri Başkan Yetişkin'e teşekkürlerini iletti.

Aydın'ın kurtuluş mücadelesini hatırlatan etkinlik, kuvayi milliye ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha vurguladı. - AYDIN