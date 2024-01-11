Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın emekçileri ile bir araya geldi. Gazetecileri, kısa zaman önce Efeler Belediyesi'nce hizmete açılan Doğa Otel ve Restaurant'ta ağırlayan Başkan Atay, burada düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla samimi bir ortamda sohbet etti.

Gazetecilerin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Fatih Atay, yaptığı konuşmada, "Sizleri belediyenin yapmış olduğu böyle bir mekanda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Siz gazeteciler çok kutsal bir görev yapıyorsunuz; insanların haber alma hakkını elde etmesini sağlıyorsunuz. Siyasetçiler genellikle eleştirilere açık olmadıkları için gazetecileri sevmezler. Bense hayatım boyunca eleştirilere açık oldum. Doğru şeyler yapmak istiyorsanız eleştirilmekten korkmayacaksınız. Doğruysanız, yaptıklarınızdan korkmuyorsanız, yaptığınız şeyler toplumun mutluluğu içinse, korkmanıza gerek yok" ifadelerine yer verdi..

"Siyasetçilerin doğru işler yapmasını tarafsız gazetecilik anlayışı sağlar"

Gazetecilerin çok zor şartlarda görev yaptığını sözlerine ekleyen Başkan Mehmet Fatih Atay; "Görevleri haber vermek olan gazeteciler öldürülüyor. Bunun örneğini ne yazık ki Gazze'de gördük, savaş muhabirleri öldürüldü. Yaptığınız işin etkisi toplumda çok fazla. Toplumu yöneten siyasetçilerin doğru işler yapmasını ancak tarafsız ve bağımsız olan gazetecilik anlayışı sağlayabilir. Sizler bu ülkenin doğru yönetilmesini sağlamak sorumluluğundasınız ve bunu yerine getiriyorsunuz. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Önemli olan herkesin sorumluluklarını bilerek, birlikte, uyum içinde çalışmasıdır. Bugün birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederim. Hepinizin gününü kutluyorum. Birlikte nice günler diliyorum" dedi. - AYDIN