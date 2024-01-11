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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti•
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın abisi Atilla Atay, hayatını kaybetti.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın İzmir'de yaşayan abisi emekli öğretmen Atilla Atay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alan Başkan Atay, İzmir'e giderken, birçok belediye başkanı ve vatandaşlar, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı. - AYDIN
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