Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay\'ın abisi Atilla Atay toprağa verildi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayatını kaybeden abisi Atilla Atay düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın İzmir'de yaşayan abisi emekli öğretmen Atilla Atay'ın hayatını kaybetti. Acı haberi alan Başkan Atay, İzmir'e giderken, birçok belediye başkanı ve vatandaşlar, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı. Atilla Atay için öğle namazına müteakip Çine Şevketiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Aydın Valisi Yakup Canbolat, Çine Kaymakamı Murat Büyükköse, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, meslek odaları başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ağabey Atay kılınan cenaze ve alınan helalliğin ardından Evciler Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN