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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Hanımevi Projesi Kadınlar Arasında Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Hanımevi Projesi Kadınlar Arasında Yoğun İlgi Görüyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kadınlar için hizmete açtığı Hanımevleri, ilçede yaşayan kadınların ikinci evi haline dönüştü. Kadınlar, Hanımevleri'nde özgürce vakit geçirebiliyor, sohbet edip sosyalleşebiliyor, kitap okuyabiliyor ve özel günlerini ücretsiz olarak kutlayabiliyor. Proje kapsamında çocuk oyun grupları da bulunuyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay\'ın Hanımevi Projesi Kadınlar Arasında Yoğun İlgi Görüyor
05.01.2024 - 14:46,  Güncelleme: 14:47
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hizmetleri arasında yer alan Hanımevi projesi, Efelerli kadınlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kadınlar için hizmete açtığı Hanımevleri, ilçede yaşayan kadınların ikinci evi haline dönüştü. İlk kurdelesi 2021 yılının Ekim ayında Zafer Mahallesi'nde kesilen Hanımevleri kadınların özgürce vakit geçirebildikleri, ikramlar eşliğinde sohbet edip sosyalleşebildikleri, kitap okuyabildikleri, özel günlerini ücretsiz olarak kutlayabildikleri yerler haline geldi. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan Başkan Atay kısa sürede; Çestepe, Umurlu, Efeler, Girne ve Ata mahallelerinde de birer Hanımevi açtı. Kentte yaşayan ve Efeler'i ziyaret eden kadınlara özel olan proje, kadınların sosyal hayata katılmasını ve güzel seslerinin yaşamın olduğu her yerde yankılanmasını sağlıyor. Hanımevleri'nde çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen kadınlar için, proje bünyesinde çocuk oyun grupları da bulunuyor. Her fırsatta projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Efelerli kadınlar, Başkan Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Hanımevi Projesi Kadınlar Arasında Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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