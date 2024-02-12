Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinliyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinlemeye devam ediyor.
Başkan Atay, hafta sonunda semt pazarları, alışveriş noktaları ve ilçenin çeşitli mahallelerindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Talep ve önerilerle ilgili notlarını alan Başkan Atay'a mahalle ziyaretlerinde Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Jülide Şahin ve parti üyeleri eşlik etti.
Kurtuluş Mahalle Pazarı, ardından Yedi Eylül ve İstiklal mahallelerinde esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Atay, "Efeler halkımın isteklerine çok önem veriyorum. 'Benden ne istiyorsunuz?' diye sorup, vatandaşlarımızdan aldığım cevapların yüzde 96'sını gerçekleştirdiğim gibi, önümüzdeki dönemde de sözlerimi yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Bizleri bağrına basan tüm hemşehrilerimize ilgi ve alakaları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
SPORA VE SPORCUYA DESTEK
Aydınspor-Yıldızspor karşılaşmasını da tribünden takip ederek, spora ve sporcuya desteğini sürdüren Atay, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı gelecek nesiller için sporun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu dönem olduğu gibi gelecek dönemde de Efeler'imizdeki tüm amatör spor kulüplerini ve amatör sporcuları, maddi ve manevi olarak desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
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