Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Öğretmenler Günü Mesajı

Efeler Belediye Başkanı Yetişkin\'den Öğretmenler Günü Mesajı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin geleceği şekillendiren kahramanlar olduğunu vurguladı ve onlara olan minnettarlığını ifade etti.

24.11.2024 09:41  Güncelleme: 09:42
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Yayınladığı mesajla öğretmenlerin gününü kutlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Öğretmenlerimiz geleceği şekillendiren kahramanlardır" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Öğretmenlerin geleceği şekillendiren kahramanlar olduğunu vurgulayan Başkan Yetişkin mesajının devamında, "Öğretmen, bir çocuğun hayatına dokunan, onun hayal dünyasını genişleten, potansiyelini keşfeden ve geleceğe hazırlayan yol göstericisidir. Eğitimin en önemli dayanağı olan öğretmenlerimiz, yalnızca akademik bilgiyi değil, aynı zamanda vatanseverliği, insan sevgisini, hoşgörüyü ve adalet anlayışını da öğrencilerine aşılar. Öğretmenlerimiz, her bir öğrencisinin hayatında, bir rehber, bir arkadaş ve bir ilham kaynağıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyerek, öğretmenlerin önemini en güzel şekilde ifade etmiştir. Bu söz, öğretmenlerimizin sadece bugünü değil, geleceği şekillendiren en önemli kahramanlar olduğunu hatırlatmaktadır. Gelecek nesilleri yetiştiren, onlara aydınlık bir yol gösteren öğretmenlerimiz, toplumun her alanda kalkınmasının teminatıdır" dedi.

Efeler Belediyesi'nin öğretmenlere her zaman saygı ve minnet duyan bir kurum olduğunu ifade eden Başkan Yetişin; "Efeler Belediyesi olarak, öğretmenlerimizin emeklerine duyduğumuz saygıyı ve minnettarlığı her zaman en derin şekilde hissediyoruz. Geleceği inşa etmede gösterdiğiniz özveri, sabır ve sevgi için her birinize teşekkür ederim. Sizler, sadece eğitimin değil, aynı zamanda toplumun en büyük gücüsünüz. Hep birlikte, yarının liderlerini, sanatçılarını, bilim insanlarını yetiştiriyorsunuz. Bu özel günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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