Efeler Belediyesi Baltaköy Mahallesi\'nde Yol Çalışması Başlattı

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Efeler Belediyesi Baltaköy Mahallesi'nde yol çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Baltaköy Mahallesi'nde çeşitli nedenlerle kullanılmaz hale gelen yollarda kapsamlı bir çalışma başlattı. Gerekli düzenlemelerin ardından ihtiyaç duyulan bölgeler asfaltla kaplandı. Başkan Yetikin'e taleplerini hızla yerine getirdiği için teşekkür eden Baltaköy Mahallesi Muhtarı Yakup Uzan, "Bu yoldan geçmek vatandaşlarımız için çileye dönmüştü. Özellikle kış aylarında yol çamurla kaplanıyordu. Hem araçlar hem de yayalar için buradan geçmek çok zordu. Sorunun çözülmesi için Efeler Belediyesi'ne başvuruda bulunduk. Çok kısa sürede talebimize karşılık verdiler. Yolumuz asfaltla kaplandı. Şahsım ve mahalle sakinleri adına Başkan Yetişkin'e teşekkür ederiz" dedi.

Yol sorununun uzun süredir devam ettiğini fakat çözümün Başkan Yetişkin'le geldiğini ifade eden Baltaköy Birlik 195 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı İbrahim Ataş, "Yoldaki sorunlar, biz şoförleri de olumsuz etkiliyordu. Buradan geçerken çok zorlanıyorduk. Biz geçmiş dönemlerde de sorunu yetkililere iletmiştik fakat çözüm Başkan Yetişkin'le geldi. Hem başkanımıza hem de mesai arkadaşlarına çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN