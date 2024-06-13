Efeler Belediyesi Çöp Konteynerlerini Artırdı

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Efeler Belediyesi, çevre temizliğini ve atık yönetimini iyileştirmek amacıyla kentteki çöp konteynerlerinin sayısını artırdı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni ve dayanıklı çöp konteynerlerini ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirmeye başladı. Konteynerlerin mahallelere dağıtımı devam ederken, belediye ekipleri çöp konteynerlerinin yerleştirileceği alanları da belirliyor. Efeler Belediyesi, çevre temizliği konusunda yürüttüğü faaliyetleri kesintisiz devam ettirerek, ilçede yaşayan tüm vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarına katkıda bulunuyor. - AYDIN