Efeler Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı\'nı Fener Alayı ile Kutladı

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Efeler Belediyesi, 'Cumhuriyet Bayramı'nı fener alayı ile taçlandırdı

AYDIN - Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tüm gün kutlayan vatandaşlar, Efeler Belediyesi'nin düzenlediği fener alayı ile 29 Ekim coşkusunu taçlandırdı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm güne yayılan etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Gün içerisinde düzenlediği söyleşilerle Cumhuriyet'in önemine vurgu yapan Efeler Belediyesi ise Efeler'deki 'Cumhuriyet' coşkusunu fener alayı ile taçlandırdı. Efeler Belediyesi, öğle saatlerinde gerçekleştirilen "Aydın'da Cumhuriyet Kutlamaları" isimli sunum ve söyleşinin ardından akşam19.00'da düzenlediği fener alayı ile Efeler'de 29 Ekim ruhunu tüm gün yaşattı. Taş Köprü'de toplanan Efelerli vatandaşlar, ellerine aldıkları meşaleler ve Türk bayraklarıyla birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Taş Köprü'den Adnan Menderes Bulvarı boyunca yürüyen kalabalık marşlar eşliğinde tekrar Atatürk Kent Meydanı'na ulaştı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in yanı sıra yoğun katılımın olduğu fener alayında vatandaşlar Cumhuriyet'in 101. yaşını coşkuyla kutladı.