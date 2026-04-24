Efeler Belediyesi ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü rutin bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Güzelhisar, Fatih ve Zafer mahallelerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından mahalle aralarında, cadde ve sokaklardaki yabani otlar düzenli olarak biçilirken, park ve yeşil alanlarda bulunan ağaçlarda da budama çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarla hem kent estetiğinin güçlendirilmesi hem de vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen bakım ve düzenleme faaliyetleri sayesinde mahallelerde daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevre oluşurken, vatandaşlar da yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle sakinleri, özellikle park ve sokak aralarında yapılan çalışmaların günlük yaşamı olumlu yönde etkilediğini ifade ederek Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Özellikle bahar aylarının gelmesiyle birlikte hız kazanan çalışmaların, kent genelinde planlanan program dahilinde sürdürüldüğü belirtildi. - AYDIN