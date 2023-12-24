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Efeler Belediyesi Kadın Muhtar Adaylarına Eğitim Programı Düzenliyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Kadın Muhtar Adaylarına Eğitim Programı Düzenliyor

Efeler Belediyesi, Ege Kadın Buluşması Platformu ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği iş birliğiyle kadın muhtar ve aza adayları için eğitim programı düzenleyecek. Programda kadın adaylara adaylık süreci, seçim stratejileri ve iletişim teknikleri gibi konularda eğitim verilecek.

Efeler Belediyesi Kadın Muhtar Adaylarına Eğitim Programı Düzenliyor
24.12.2023 - 11:35,
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Hayata geçirdiği projeler ve çalışmalarında kadınlara uyguladığı pozitif ayrımcılıkla dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yaklaşan yerel seçimler öncesi kadın muhtar adaylarına yönelik önemli bir iş birliğine imza atıyor.

Efeler Belediyesi, Ege Kadın Buluşması Platformu ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği kadın muhtar ve aza adayları için eğitim programı düzenleyecek. Adını Türkiye'nin ilk kadın muhtarından alan "Gül Esin Kadın Muhtarlar Akademisi" Efeler Belediyesi Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda 26 Aralık Salı günü 09.30 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Program dahilinde kadınların nasıl aday olabilecekleri, seçime nasıl hazırlanabilecekleri, seçim stratejileri, iletişim teknikleri gibi birçok konuda kadın adaylara eğitim verilecek.

Başkan Atay: "Kadınlara sunduğumuz destekleri artırmaya devam edeceğiz"

Muhtar ve aza adayı tüm kadınları eğitim davet eden Başkan Atay, "Kadın muhtar adayları için atılan bu önemli adımın parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Eğitim programıyla, kadınlarımızın siyasette daha etkin rol alabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Programın içeriğinde, adaylık sürecinden seçim stratejilerine, iletişim tekniklerinden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar birçok konuda detaylı çalışmalar yapılacak. Kadınlar, Gül Esin Kadın Muhtarlar Akademisi aracılığıyla güçlenerek yaşadıkları yere daha etkin bir şekilde hizmet etme fırsatı bulacaklar. Şimdiden, muhtarlık için adım atarak elini taşın altına koyan, 'ben de varım' diyen tüm kadın vatandaşlarımızı gönülden kutluyorum. Daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha eşit bir Efeler için kadınlara sunduğumuz destekleri artırmaya, kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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