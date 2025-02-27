Efeler Belediyesi Kaldırım İşgallerine Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

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Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaya güvenliğini sağlamak ve kent düzenini korumak amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kurtuluş ve Güzelhisar Mahallelerinde yapılan kontrollerde, işletmeler tarafından kaldırımlara konulan masa, sandalye, reklam dubası gibi işgal unsurları kaldırılarak yayaların kullanımına sunuldu.

Zabıta ekipleri, iş yerlerini kurallara uymaları konusunda uyarırken, kaldırımları yayalara kapatan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Efeler Belediyesi, ilçede düzenli ve erişilebilir bir kent ortamı oluşturmak adına denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kaldırımların yayalara ait olduğunu vurgulayarak, "İlçemizde herkesin huzurla ve güvenle hareket edebileceği bir şehir düzeni oluşturmaya kararlıyız. Yaya haklarını korumak ve kent estetiğini sağlamak için denetimlerimiz sürecek" dedi. - AYDIN