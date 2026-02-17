Başkan Yetişkin'den Kanlı Bahçe Film Galası'na davet - Son Dakika
Başkan Yetişkin'den Kanlı Bahçe Film Galası'na davet

Başkan Yetişkin\'den Kanlı Bahçe Film Galası\'na davet
17.02.2026 08:58  Güncelleme: 08:59
Efeler Belediyesi, Kurtuluş Savaşı'nı konu alan 'Kanlıbahçe' adlı kısa filmin galasını 17 Şubat'ta gerçekleştirecek. Gala öncesinde Türk Halk Müziği programı ve film ekibiyle söyleşi yapılacak.

Efeler Belediyesi, Kurtuluş Savaşı döneminde halkın ve efelerin milli mücadelesini konu alan Kanlıbahçe adlı kısa filmin galasını düzenlemeye hazırlanıyor.

Gala programı, 17 Şubat Salı günü saat 20.30'da Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Efeler Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte, film gösterimi öncesinde Türk Halk Müziği programı da yer alacak. Böylece katılımcılar, müzikle başlayacak anlamlı bir gecede tarih ve sanatın bir araya geldiği özel bir atmosfer yaşayacak. Gösterimin ardından film ekibiyle söyleşi programı düzenlenecek. Söyleşide filmin hazırlık süreci, anlatmak istediği tarihi mesaj ve perde arkasında yaşananlar izleyicilerle paylaşılacak. Katılımcılar, Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan bu yapımın ortaya çıkış hikayesini doğrudan film ekibinden dinleme imkanı bulacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, tüm vatandaşları gala programına davet ederek, "Ecdadımızın Kurtuluş Savaşı yıllarında verdiği büyük mücadeleyi anlatan bu anlamlı eseri hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihimizi ve değerlerimizi sanatla yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı 17 Şubat Salı akşamı Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda gerçekleştireceğimiz gala programımıza ve film ekibiyle yapılacak söyleşiye bekliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Son Dakika Yerel Başkan Yetişkin'den Kanlı Bahçe Film Galası'na davet - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Yetişkin'den Kanlı Bahçe Film Galası'na davet - Son Dakika
