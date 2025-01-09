Efeler Belediyesi\'nden Eğitim Odaklı Yarıyıl Atölyeleri

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde eğitim odaklı projelere bir yenisi daha ekleniyor. Efeler Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel düzenleyeceği atölye çalışmalarıyla çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.

20-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek Sömestr LGS Matematik Kampı, sınav hazırlığında olan öğrencilere destek olurken, 28-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek eğitici atölyeler ise farklı yaş gruplarındaki çocuklara hitap ediyor.

Efeler Belediyesi'nin sömestr programında; 28 Ocak Salı 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri için Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, 29 Ocak Çarşamba 2'nci sınıf öğrencileri için Sayı Hissi Atölyesi, 30 Ocak Perşembe günü 5'inci sınıf öğrencileri için Pergel ve Cetvel Atölyesi gerçekleşecek. Atölyelere kayıtlar 17 Ocak 2025 tarihine kadar Efeler Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü'nde alınacak.

Her atölye için kontenjanın 15 öğrenci ile sınırlı olduğu etkinlikler, çocuklara hem düşünme hem de pratik matematik becerileri kazandırmayı hedefliyor. Yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencileri atölyelere davet eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, " Eğitim, geleceğin anahtarıdır. Çocuklarımızın bu tür aktivitelerle gelişimlerine katkıda bulunmak en büyük önceliğimiz. Her çocuğun bu fırsatlardan yararlanabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN