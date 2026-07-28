Efeler Belediyesi’nden Albayrak Caddesi’nde asfalt mesaisi

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Mahalle genelinde memnuniyet oluşturan çalışmaları yerinde takip eden Güzelhisar Mahallesi Muhtarı Mustafa Benli, yapılan hizmetten dolayı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

Güzelhisar Mahallesi'nin en işlek güzergahlarından biri olan Albayrak Caddesi'nde başlayan çalışmalar kapsamında, deforme olan eski zemin iş makineleriyle kazınarak zemin düzeltme işlemleri tamamlandı. Ardından ekipler, caddede sıcak asfalt serimine başladı. Muhtar Benli, caddedeki deformasyonun mahalle sakinleri ve esnaf için sıkıntı oluşturduğunu ifade ederek, taleplerini hızla yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Benli, çalışmaların tamamlanmasıyla caddedeki araç ve yaya trafiğinin çok daha güvenli bir yapıya kavuşacağını vurguladı.