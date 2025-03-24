Efeler Belediyesi\'nden Kemirgenlere Karşı Kapsamlı Mücadele

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların sağlığını tehdit eden kemirgenlere karşı kapsamlı bir mücadele yürütüyor.

Efeler Belediyesi, kemirgenlerin yayılmasını engellemek için çeşitli önlemler alıyor. Düzenli çöp toplama ve gıda atıklarının güvenli bir şekilde depolanması, bu zararlıların yaşam alanlarını sınırlayarak popülasyonlarının azalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı onaylı ve insan sağlığına olumsuz etkisi bulunmayan, kimyasal rodentisitler (fare zehirleri) kullanılarak, kemirgenlerin kontrol altına alınması sağlanıyor. Rodentisitler, kilitli yem istasyonlarında güvenli bir şekilde kullanılarak etkili bir çözüm sunuyor.

Efeler Belediyesi'nin yürüttüğü bu etkili ve bütüncül yaklaşım, hem halk sağlığını koruyor hem de şehirdeki yaşam kalitesini artırırken, vatandaşlar da belediye ekiplerine gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - AYDIN