Efeler Belediyesi\'nden Temizlik Seferberliği

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Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin daha hijyenik ve daha estetik bir görünüm kazanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Ekipleri Güzelhisar Mahallesi'ndeki sokakları ve caddeleri tek tek süpürdü ve tazyikli su ile yıkama işlemi yaptı. Temizlik modern ekipmanlar ile yapıldı. Çalışmaların ardından mahalle sakinleri, temizlik ekiplerine teşekkürlerini iletti. Güzelhisar Mahallesi Muhtarı Mustafa Benli de sosyal medya hesabından, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve temizlik emekçilerine teşekkür etti. Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, temizlik çalışmalarının diğer mahallelerde de etkin ve hızlı şekilde devam edeceği bildirildi. - AYDIN