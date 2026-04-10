Aydın'da Efeler Belediyesi Mülkiyetindeki Tarihi Binanın Tapusu Vakfa Devredildi... Başkan Yetişkin: Bir "Silkeleme" Operasyonuyla Karşı Karşıyayız

(AYDIN) – Efeler Belediyesi mülkiyetindeki Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu olarak kullanılan binanın tapusunun Vakıflara devrine ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bir 'silkeleme' operasyonunun bir ucuyla karşı karşıyayız. Bu düpedüz bir siyaset. Biz Efeler Belediyesi olarak tüm hukuki yolları kullanarak bu duruma karşı duracağız. Hukuki yolları kullanacağız" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Nevzat Biçer Parkı içerisinde yer alan ve mülkiyeti ilçe belediyesine ait tarihi binanın tapusu Ayşe Hanım Binti Mehmed Paşa Bin Derviş Vakfı'na devredildi. Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu olarak hizmet veren binanın tapu devrine ilişkin Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, açıklama yaptı.

Otizm Yaşam Merkezi öğrencilerinin Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda düzenlediği gösteri sonunda açıklamalarda bulunan Yetişkin, tapu devrini basında yer alan haberlerden öğrendiklerini belirterek, "Öğle saatlerinde ben de basından öğrendim. Bir haber düştü aniden. 'Vakıflar Bölge Müdürlüğü bizim Nevzat Bicer'i almış' diye bir haber gördük, araştırmaya başladık. Vakıflar Bölge Müdürümüze aradım. 'Evet başkanım doğru' dedi. 'Bunun bir tebligatı olur, bir bildirisi olur, bir görüşmesi olur. En azından bir telefon dahi açılsa olabilirdi ama o bile olmadan maalesef bugün 10 Nisan 2026 tarihinde tesisimiz maalesef bugün Vakıflar mülkiyetine geçti. Haberimiz bile yok. Tapu devri de olmuş" dedi.

İlgili kanun maddesindeki değişikliği hatırlatan Başkan Yetişkin, şöyle devam etti:

"Maalesef böyle bir kanunumuz var. 5337 sayılı kanun 30. maddesinde Aralık ayında böyle bir değişiklik yapılmış. Takip ediyorduk. Tarihi tescil olan binalarda eğer bir vakıf izi, emaresi ya da ibaresi bulunursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hiç sorgusuz, sualsiz, tapu devrini gerçekleştirebiliyor şeklinde bir değişiklik yapılmıştı. Maalesef biz de bir silkeleme operasyonunun bir ucuyla karşı karşıyayız. Bu düpedüz bir siyaset. Biz Efeler Belediyesi olarak tüm hukuki yolları kullanarak bu duruma karşı duracağız. Hukuki yolları kullanacağız."

"Hizmet etmemizi engelliyorlar"

Efeler Belediyesi'nin Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu dışında başka bir konferans salonunun olmadığını da dile getiren Yetişkin, "Burası Efelerli vatandaşların hakkıdır. Burası Efeler Belediyesi çalışanlarımızın emekleriyle bugüne getirilmiş bir binadır. Şu anda tüm etkinliklerimizi mesai arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla beraber biz burada gerçekleştiriliyoruz. Başka bir etkinlik alanımız da yok. Hem paralarımızı kesiyorlar, hem hizmet etmemizi engelliyorlar, hem de yaptığımız hizmetlerimizi elimizden alıyorlar. Maalesef ki çok kötü bir süreç yaşıyoruz ama hiç kimse merak etmesin. Biz sokaklarda, caddelerde, bulvarlarda etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Bu binayı da savunmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız, sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Ancak bu yaşananları ben Aydınlı hemşehrilerime, Efelerli hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum. Buradaki Nevzat Biçer tesisleri de, buradaki seminer salonu ve kullandığımız salonların hepsi de Efelerler halkınındır, Efeler'indir. Sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Sonuna kadar dirineceğiz, hukuki süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz. Ama hiç kimse merak etmesin. Hizmetimizi de elimizden alsalar, biz sokaklarda, caddelerde, bulvarlarda, evimizde, yollarda, nerede olursa olsun hizmet vermeye, hemşerilerimizle bütünleşmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.