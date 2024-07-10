Efeler Belediyesi Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Efeler Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocukların güvenli bir ortamda oyun oynamalarını sağlamak amacıyla oyun parklarının zeminlerini kauçuk malzeme ile kaplıyor. Bu çalışmalar kapsamında, bozulan döşemeler de yenilenerek, parklardaki güvenlik standartları yükseltiliyor. Bu kapsamda görev alan ekipler son olarak, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Şehit Adnan Karakaya ve Şehit Mustafa Korkmaz parklarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Parkların zeminleri yenilenerek çocuklar için daha güvenli bir oyun alanı oluşturuldu. Ayrıca, oyun grupları ve oturma alanlarında da düzenlemeler yapılarak parkların genel görünümü iyileştirildi.

Çocuklar ve aileler için güvenli ve huzurlu bir çevre oluşturmayı amaçlayan Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki tüm parklarda benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti. - AYDIN