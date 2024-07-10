Efeler Belediyesi Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Efeler Belediyesi Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda çocukların güvenli bir ortamda oyun oynamalarını sağlamak amacıyla bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Parkların zeminleri kauçuk malzeme ile kaplanarak güvenlik standartları yükseltiliyor. Ayrıca, oyun grupları ve oturma alanlarında düzenlemeler yapılarak parkların genel görünümü iyileştiriliyor. Efeler Belediyesi, çocuklar ve aileler için güvenli ve huzurlu bir çevre oluşturmayı hedefliyor.

10.07.2024 15:06  Güncelleme: 15:08
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Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Efeler Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocukların güvenli bir ortamda oyun oynamalarını sağlamak amacıyla oyun parklarının zeminlerini kauçuk malzeme ile kaplıyor. Bu çalışmalar kapsamında, bozulan döşemeler de yenilenerek, parklardaki güvenlik standartları yükseltiliyor. Bu kapsamda görev alan ekipler son olarak, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Şehit Adnan Karakaya ve Şehit Mustafa Korkmaz parklarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Parkların zeminleri yenilenerek çocuklar için daha güvenli bir oyun alanı oluşturuldu. Ayrıca, oyun grupları ve oturma alanlarında da düzenlemeler yapılarak parkların genel görünümü iyileştirildi.

Çocuklar ve aileler için güvenli ve huzurlu bir çevre oluşturmayı amaçlayan Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki tüm parklarda benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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