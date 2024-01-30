Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri

Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, şef Nedim Tarımcıoğlu yönetiminde düzenlenecek konserle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Koronun unutulmaz bir konserle Efeler halkının karşısına çıkacağı etkinlik, 4 Şubat Pazar günü Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi'nde saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Tüm Efeler halkını Türk Halk Müziği Korosu Konseri'ne davet eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, şehrimizin kültür hayatına önemli katkılarda bulunuyor. Koromuzun sunacağı muhteşem konser, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Birlikte müziğin, kültür ve sanatın tadını çıkarmak, koromuzun repertuarıyla mest olmak için, tüm halkımızı bu güzel etkinliğe bekliyorum" dedi. - AYDIN