Efeler Belediyesi Yaz Kursları Başladı

Yerel

Efeler Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri amacıyla düzenlenen 'Yaz Kursları' yoğun bir katılımla başladı.

Efeler Belediyesi; İngilizce, akıl oyunları, halk oyunları, drama, jimnastik ve futbol gibi birçok etkinliği kapsayan kursları çocuklarla buluşturuyor. Çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen kurslarda ayrıca; gitar ve bağlama dersleri, sanat atölyeleri, akran zorbalığına müdahale programı ve çocuklarla felsefe gibi farklı alanlarda da eğitimler sunuluyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin çocukların yaz kurslarına yoğun ilgisinden duydukları memnuniyeti belirterek, "Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak ve yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak bizim için çok önemli. Bu nedenle kurslara katılan çocuklara ve onları destekleyen ailelerine çok teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza başarılı ve eğlenceli bir tatil dönemi diliyorum" dedi. - AYDIN