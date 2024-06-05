Efeler Belediyesi, YKS sebebiyle halk pazarlarının gününde değişiklik yaptı

Yerel

Efeler Belediyesi, 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle ilçede kurulan halk pazarlarının gününde değişiklik yaptı.

Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşıma göre; Fatih, Efekent, Ata ve Adnan Menderes Mahallelerinde kurulan halk pazarları 7 Haziran Cuma günü kurulacak. YKS'nin Efeler'de daha sessiz ve sakin bir ortamda yapılabilmesi, sınava girecek öğrencilerin konsantrasyonlarının bozulmaması için düzenleme yapıldı. Efeler Belediyesi, sınav günü oluşabilecek yoğunluğu ve gürültüyü önlemek, öğrencilerin sınav esnasında dikkatlerinin dağılmaması amacıyla, ilçede hafta sonu kurulan halk pazarlarının tarihini 7 Haziran Cuma gününe çekti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hem sınavın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi hem de sınav stresindeki öğrencilerin kaygı yaşamaması için böyle bir karar aldıklarını belirterek sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. - AYDIN