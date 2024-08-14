Efeler Belediyesi Yol Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediyesi Yol Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Efeler Belediyesi Yol Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde yıpranan ve bozulan yolları tespit ederek asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Yol bakım ve onarım çalışmaları şehir genelinde devam ediyor.

14.08.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanlarındaki yol onarım ve yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Mimar Sinan Mahallesi'nde yıpranan ve bozulan yolları tespit edildi ve kapsamlı bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün özverili çalışmaları, sadece Mimar Sinan Mahallesi'nde değil, kentin birçok noktasında devam ediyor. Yıpranmış ve bozulmuş yolların onarılması ve yenilenmesi için yürütülen çalışmalar, şehir genelinde ulaşım kalitesini yükselterek vatandaşların takdirini topluyor.

Başkan Yetişkin ve ekibine, ulaşım konforunu artırma ve güvenli yollar sağlama konusundaki çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri teşekkür etti. Efeler Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarının kentin her köşesinde hız kesmeden devam edileceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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