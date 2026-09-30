Efeler Belediyesi zabıtası unlu mamul işletmelerini denetledi, eksiklere ihtar verdi - Son Dakika
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Efeler Belediyesi zabıtası unlu mamul işletmelerini denetledi, eksiklere ihtar verdi

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Efeler Belediyesi zabıtası unlu mamul işletmelerini denetledi, eksiklere ihtar verdi
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Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki unlu mamul üretim ve satış yerlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ruhsat, hijyen ve gramaj kontrol edilirken, eksiklik tespit edilen işletmelere ihtar varakası tanzim edildi.

Halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak adına denetimlerini aralıksız sürdüren Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki unlu mamul işletmelerini mercek altına aldı.

Efeler'in huzuru ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarını titizlikle yürüten Efeler'in zabıta ekipleri, ilçe genelindeki unlu mamul üretim ve satış yerlerinde kapsamlı bir denetim mesaisi gerçekleştirdi. Vatandaşların sofralarına gelen ekmek ve unlu mamullerin hijyenik şartlarda üretilmesini sağlamak amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya inen ekipler, işletmeleri inceledi.

Gerçekleştirilen denetimlerde ekipler; iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarından hijyen sertifikalarına, personel kıyafetlerinden imalathane temizliğine kadar pek çok kriteri tek tek kontrol etti. Özellikle gramaj tarifelerine uyulup uyulmadığını hassasiyetle tartan zabıta ekipleri, haksız kazancın ve sağlığı tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için titiz bir çalışma yürüttü.

Denetimler sırasında kurallara tam anlamıyla riayet eden örnek işletmelere teşekkür edilirken, bazı iş yerlerinde tespit edilen eksiklikler anında kayıt altına alındı. Mevzuata aykırı durumlar görülen işletmelere İhtar Varakası tanzim edilerek gerekli yasal uyarılar yapıldı. Ekipler, eksikliklerin giderilmesi hususunda işletme sahiplerine süre tanırken, sürecin sıkı bir şekilde takip edileceğini vurguladı.

Kaynak: İHA
Zabıta MüdürlüğüBelediyeZabıtaEfelerSağlıkGüncelYerelSon Dakika

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