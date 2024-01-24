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Efeler'de on beşinci Kitap Kafe açıldı - Son Dakika
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Efeler'de on beşinci Kitap Kafe açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla hayata geçirilen Kitap Kafe'nin 15.'si düzenlenen törenle açıldı. Başkan Atay, açılış töreninde yaptığı konuşmada seçim öncesi verdiği sözlerin büyük bir kısmını yerine getirdiğini belirtti.

Efeler\'de on beşinci Kitap Kafe açıldı
24.01.2024 - 22:17,  Güncelleme: 22:35
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Efeler'de on beşinci Kitap Kafe açıldı

Başkan Atay: "Sözümün yüzde 96'sını yerine getirdim"

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla hayata geçirilen Kitap Kafe'nin 15.'si düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Atay; "Seçimden önce neler yapacağımı Efeler halkına anlatmıştım ve bunun yüzde 96'sından fazlasını gerçekleştirdim" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, Efeler'i 'Marka Kent' yapma yolunda hayata geçirdiği projelerinden 'Kitap Kafe'nin 15. şubesi Efeler Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. 2022 yılının Ocak ayında açılan ilk Kitap Kafe'nin açılış töreninde, diğer mahallelerde de kitap kafeler açılacağı konusunda Efeler halkına söz veren Başkan Atay, bu sözünü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, verdiği tüm sözleri 5 yılda yüze 96'ın üzerinde yerine getirdiğine dikkat çekti.

"Seçime kadar 20'yi tamamlayacağız"

Çocukların gelecek olduğunu ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamaları için Kitap Kafe'leri her mahallede açacağını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Bir sözümü daha yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Seçimden önce neler yapacağımı Efeler halkına anlatmıştım. Bunun yüzde 96'sından fazlasını gerçekleştirdim. Bir belediyenin fabrika kurduğunu nerede duydunuz. Bunu ilk biz kurduk. Efeler Belediyesi kurdu. 65 kadınımız orada istihdam ediliyor. İş buluyor, para kazanıyor. Kadınlarımıza başkan olduğum zaman verdiğim kreş sözünde sıfır olan kreş sayısını 5'e çıkardık. 752 öğrencimiz orada eğitim görüyor. İlk Kitap Kafe'yi açtığımız zaman, nasıl bir yer açılacak diye herkes merak etmişti ama şimdi 15.'sini açıyoruz. Her mahalleye açacağım. Her çocuğumuzun okuldan sonra, tatil günlerinde, bilgiye sahip olabilmek için bu mekanlardan yararlanmasını elbette sağlayacağım. Bütün geleceğimiz onlar. Bizi yönetecek olan çocuklarımızın bilgili olması gerekiyor. Onlar bilgili olacak ki, fikir sahibi olacak. Hani bilgili olmadan fikir sahibi olanların ülkeyi ne hale getirdiğini hep birlikte gördük. İnanın ki, 15. değil seçime kadar 20 taneyi tamamlayacağız. Beni 5 yıldır boyunca yalnız bırakmayan Efeler halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Atay, konuşmasının ardından beraberindeki heyet ile birlikte Kitap Kafe'nin açılış kurdelesini keserek, kafe içerisinde incelemelerde bulundu. Kitapları da inceleyen Başkan Atay, Efelerli vatandaşlara da seslenerek, kitap okumanın önemini hatırlattı. Açılış törenine onur konuğu olarak katılan yazar Gülşah Elikbank, hazırlanan stantta kitaplarını imzaladı.

Kaynak: İHA
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