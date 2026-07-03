Efeler\'deki pazarlarda etiket ve fiyat denetimi yapıldı

Vatandaşların güvenli ve şeffaf bir ortamda alışveriş yapabilmesi için sahadaki faaliyetlerini sürdüren Efeler Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede kurulan tüm pazar yerlerini mercek altına aldı.

Denetimlerin temel hedeflerinden birini fiyat etiketleri oluşturuyor. Pazardaki tüm tezgahları tek tek gezen ekipler, ürünlerin üzerinde fiyat etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Tüketiciyi aldatmaya yönelik, net okunmayan veya yanıltıcı ibareler içeren etiketleri kullanan pazarcı esnafı hakkında yasal işlem başlatılıyor. Uygulamayla hem fiyat karmaşasının önüne geçilmesi hem de vatandaşın neye ne kadar ödediğini net olarak görmesi sağlanıyor.

Ekiplerin denetim yürüttüğü bir diğer önemli konu ise pazar içi düzen ve geçiş koridorlarının açık tutulması oluyor. Kendilerine ayrılan parsel sınırlarının dışına taşarak tezgah açan, bu yolla hem pazar yürüyüş yollarını daraltan hem de diğer esnafın hakkını gasp eden satıcılara anında müdahale ediliyor. Sınırı aşan tezgahlar zabıta ekiplerince geriye çekilerek pazar alanlarındaki yaya trafiğinin rahatça akması sağlanıyor.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, pazar yerlerindeki bu denetimlerin belirli bir takvime bağlı kalmaksızın, ani ve sürekli olarak devam edeceğini bildirdi. Amaçlarının esnafa ceza kesmek değil, hem pazarcının hem de alışverişe gelen vatandaşın hakkını koruyan adil bir düzen oluşturmak olduğunu belirten ekipler, kurallara uyan pazar esnafına da teşekkür etti. İlçedeki semt pazarlarında standartların korunması için denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı. - AYDIN