Efeler'deki pazarlarda etiket ve fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler'deki pazarlarda etiket ve fiyat denetimi yapıldı

Efeler\'deki pazarlarda etiket ve fiyat denetimi yapıldı
03.07.2026 11:43  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki tüm pazar yerlerinde fiyat etiketi denetimi yaparken, tezgah taşmalarına da müdahale ediyor. Amaç, güvenli ve adil bir alışveriş ortamı sağlamak.

Vatandaşların güvenli ve şeffaf bir ortamda alışveriş yapabilmesi için sahadaki faaliyetlerini sürdüren Efeler Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede kurulan tüm pazar yerlerini mercek altına aldı.

Denetimlerin temel hedeflerinden birini fiyat etiketleri oluşturuyor. Pazardaki tüm tezgahları tek tek gezen ekipler, ürünlerin üzerinde fiyat etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Tüketiciyi aldatmaya yönelik, net okunmayan veya yanıltıcı ibareler içeren etiketleri kullanan pazarcı esnafı hakkında yasal işlem başlatılıyor. Uygulamayla hem fiyat karmaşasının önüne geçilmesi hem de vatandaşın neye ne kadar ödediğini net olarak görmesi sağlanıyor.

Ekiplerin denetim yürüttüğü bir diğer önemli konu ise pazar içi düzen ve geçiş koridorlarının açık tutulması oluyor. Kendilerine ayrılan parsel sınırlarının dışına taşarak tezgah açan, bu yolla hem pazar yürüyüş yollarını daraltan hem de diğer esnafın hakkını gasp eden satıcılara anında müdahale ediliyor. Sınırı aşan tezgahlar zabıta ekiplerince geriye çekilerek pazar alanlarındaki yaya trafiğinin rahatça akması sağlanıyor.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, pazar yerlerindeki bu denetimlerin belirli bir takvime bağlı kalmaksızın, ani ve sürekli olarak devam edeceğini bildirdi. Amaçlarının esnafa ceza kesmek değil, hem pazarcının hem de alışverişe gelen vatandaşın hakkını koruyan adil bir düzen oluşturmak olduğunu belirten ekipler, kurallara uyan pazar esnafına da teşekkür etti. İlçedeki semt pazarlarında standartların korunması için denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Güvenlik, Ekonomi, Zabıta, Efeler, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler'deki pazarlarda etiket ve fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 12:11:19. #7.13#
SON DAKİKA: Efeler'deki pazarlarda etiket ve fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.