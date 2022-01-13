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Efeler'de üçüncü Kitap Kafe açıldı - Son Dakika

Efeler'de üçüncü Kitap Kafe açıldı

13.01.2022 15:38

Efeler'de üçüncü Kitap Kafe açıldıAYDIN Efeler halkı için modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, üçüncü Kitap Kafe'nin açılışını coşkulu bir törenle gerçekleştirdi.

Efeler'de üçüncü Kitap Kafe açıldı

AYDIN Efeler halkı için modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, üçüncü Kitap Kafe'nin açılışını coşkulu bir törenle gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Girne Mahallesi'ndeki 2'inci Kitap Kafe'nin açılışını yapan Başkan Atay, 3'üncü Kitap Kafe'nin 2 ay içinde açılacağı sözünü vermişti. Ders çalışmaya elverişli modern ortamıyla Efelerli gençlerin yeni bilgi edinme adresi olan Kitap Kafe, Başkan Atay'ın işaret ettiği tarihte düzenlenen coşkulu törenle hizmete girdi.

Efeler'i "Marka Kent" yapma yolunda Başkan Atay'ın hayata geçirdiği projelerden biri olan Kitap Kafe'nin 3'üncü şubesi, Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı No: 220/A adresinde hizmete açıldı. Efeler halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar, yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3'üncü Kitap Kafe'nin açılışı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, "Efeler Belediyemiz tarafından hizmete açılan Kitap Kafe'nin 3'üncü şubesinin açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' felsefesinden yola çıkarak kültür ve eğitim alanında çocuklarımıza ve gençlerimize geniş olanaklar sağlayan Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ı yürekten kutluyor, açılışa katılan Efelerli tüm misafirlerimize selamlarımı iletiyorum" İfadelerini kullandı.

Başkan Atay açılış töreninde yaptığı konuşmada, Efeler halkına her ay Kitap Kafe açılacağı müjdesini vererek; "Siyasette çok mutlu olunan anlar vardır. Bu an da benim için onlardan bir tanesi. Ben 3 dönem milletvekilliği de yaptım ama şimdi belediye başkanlığı yapıyorum ve yapmış olduğum hizmetlerin topluma olumlu yansımasını, onların mutluluğunu görünce inanın ki daha çok mutlu oluyorum. Ama esas mutluluğum seçimden önce verdiğim bir sözü daha yerine getirmiş olmam. Buradan şimdi yeni bir söz daha vermek istiyorum. Her ay Efeler'e bir Kitap Kafe açacağız. Her mahalleye Kitap Kafe açacağız. Bir söz daha vereyim, ekonomik sıkıntılar sebebiyle insanlarımız kitaplara erişim sorunu yaşıyor bu nedenle Kitap Kafelerimize her yazarın yeni çıkan her kitabını alma sözü de veriyorum. Kitap Kafe'nin Efelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılışa katılan Yazar Şahin Yıldırım, Kitap Kafe'nin açılması nedeniyle bir yazar olarak duyduğu mutluluğu ifade etmesinin mümkün olmadığını belirtti. Efeler halkının çok şanslı olduğunu söyleyen Yıldırım, "O kadar şanslısınız ki, çocukların gençlerin geleceği için duyduğunuz kaygıyı sizinle paylaşan bir belediye başkanınız var. Toplumlar ancak okuyarak sefaletten, cehaletten kurtulabilir. Bu uğurda elini taşın altına koymayı, her zaman özveriyle hareket etmeyi kendine şiar edinmiş Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a yürekten teşekkür ediyorum. Diğer belediye başkanlarımıza da bu davranışın örnek olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum" diye konuştu. Başkan Atay da Yıldırım'a teşekkür ederek, "Aslında Efeler halkıyla beraber olduğum için şanslı olan benim. Onlar her zaman benim yanımda, her zaman omuz omuzayız" dedi.

Başkan Atay tarafından ilçeye kazandırılan Adnan Menderes ve Girne mahallelerindeki kitap kafeleri ilgiyle takip ettiğini belirten Adnan Menderes Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Çevirmen Osman Saçıkara ise şöyle konuştu: "3'üncü Kitap Kafe'nin açılışına davet edilmekten ve konuşma yapmaktan ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Öncelikle bu doğru proje için Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ı içtenlikle kutluyorum. Kitap Kafelerin yaygınlaşarak sayılarının artmasını diliyorum. Artan hayat pahalılığı ile kitap erişilmesi zor hale geldi. Bu anlamda da kitap kafelerin önemli bir rolü olacak. Kitap Kafelerin, kitaba olan ilgi ve sevginin artmasına da katkıda bulunacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim."

Kesilen kurdele ile 3'üncü Kitap Kafe hizmete açıldı. Başkan Atay, misafirleri ile yeni Kitap Kafe'de incelemelerde bulundu.

Efeler'de üçüncü Kitap Kafe açıldı
Efeler'de üçüncü Kitap Kafe açıldı
Efeler'de üçüncü Kitap Kafe açıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'de üçüncü Kitap Kafe açıldı - Son Dakika


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